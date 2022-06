Inter, Milan e anche Juventus, sono diverse le sirene di mercato che riguardano Destiny Udogie, definito dall'agente Stefano Antonelli, intervenuto su Radio Marte, "il giocatore del momento. L'Udinese non è una di quelle società che ha bisogno di vendere senza aver ottimizzato il valore patrimoniale. Il mercato è già iniziato, per talenti come Udogie già si parla tanto, ma è in una società che non ha bisogno di vendere a prescindere. È in Nazionale, ha fatto una risonanza magnetica proprio ieri, sta facendo solo cure. Ma vogliono tenerlo lì perchè se dovesse recuperare al 100% potrebbe essere aggregato al nuovo corso di Mancini".