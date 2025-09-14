Adesso gioca nell'Olympiakos, ma non smette di osservare la Serie A. Stevan Jovetic tesse le lodi di Adzic (match winner del derby d'Italia) ai microfoni di Tuttojuve.com: "Sono felicissimo per Vasilije, è un ragazzo perbene e molto umile. Ieri ci ha fatto vedere un po' della sua qualità. Ha avuto qualche problemino che ora è passato, la mia speranza è che ora possa avere un po' di spazio in più per continuare a farci vedere di cosa è capace. Vasilije è subentrato molto bene negli ultimi 15', lui poi è un giocatore da cui aspettarti sempre qualcosa".