L'avvocato Antonio Afeltra commenta a caldo la sentenza di assoluzione di Francesco Acerbi ai microfoni di TMW Radio: "La motivazione è molto lunga perché è una situazione molto difficile. Era molto semplice però nella sua decisione. Se il Giudice Sportivo ha ritenuto di dover avere l'approfondimento della Procura Federale vuol dire che le sole parole di Juan Jesus non erano sufficienti per una condanna. Ha avuto il referto di arbitro, guardialinee, ispettori federali, prove audio e video oltre ai colloqui Var".

Afeltra aggiunge: "Siccome l'indizio probatorio non è pervenuto non vuol dire che Juan Jesus ha mentito, ma quello che ha detto non assurge a indizio. Questo è l'ennesimo elemento per cui si dovrebbe evitare di fare condanne prima delle sentenze. Quantomeno si dovrebbero conoscere le norme e cercare di applicarle".