Che emozioni hai vissuto con l'esordio in Prima squadra all'Inter? È questa la prima domanda rivolta a Francesco Pio Esposito dai cronisti presenti in zona mista al centro di allenamento di Seattle, a poche ore da Inter-River Plate: "È stata un'emozione incredibile, sono orgoglioso di aver esaudito questo sogno. 11 anni fa vestivo questa maglia da bambino e volevo proprio realizzare questo sogno".

Ti aspetti di giocare titolare?

"Io do il massimo in ogni allenamento, se dovessi giocare anche solo un minuto darò tutto: sono onoratissimo di essere qui, darò ogni goccia di sudore. Il gol è un altro sogno".

Tu e Sebastiano siete nella storia dell'Inter, come fratelli in campo con la stessa maglia nerazzurra. Inoltre sei sceso in campo con il capitano, Lautaro, al tuo fianco. Ci racconti queste sensazioni?

"Con Sebastiano siamo in camera insieme, parliamo di tutto, non solo di calcio. Ci confrontiamo, non ci siamo detti niente in particolare, ma lui mi dà qualche consiglio, perché qualche anno fa è stato lui a debuttare e conosce queste situazioni. Scendere in campo di fianco a Lautaro è facile, è un onore: ogni giorno cerco di imparare da lui e da tutti gli altri compagni".

Cosa vi aspettate dal River Plate?

"Mettono tanta intensità, ma siamo concentrati sul fare il nostro al meglio per centrare la qualificazione".

Cosa ti ha detto il mister quando ti ha inserito contro gli Urawa?

"Il mister mi ha detto di giocare sulle mie caratteristiche: riempire l'area, proteggere la palla, provare a buttarla dentro, ho caratteristiche fisiche e di gioco di squadra per i compagni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!