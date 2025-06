Il Mondiale per Club è l'occasione per milioni di tifosi sparsi per il globo di vedere anche il livello di squadre meno note al grande pubblico. La pensa così anche l'ex attaccante Javier Saviola: "Sto vedendo un torneo molto attraente e abbastanza equilibrato, la cosa bella è vedere la differenza tra le formazioni dei vari continenti - il pensiero dell'argentino a TNT Sports -. Le europee come Inter, Real e Bayern hanno grandissimo potenziale, ma ci sono anche le sudamericane. Poi ho visto anche i giapponesi dell'Urawa che hanno fatto una partita importante contro l'Inter, mi è piaciuto molto come sono stati in campo. il calcio si è evoluto tantissimo negli ultimi anni, tutte le squadre stanno migliorando tatticamente".

