Denzel Dumfries è completamente recuperato e torna a disposizione dell'Inter per l'ultimo appuntamento della fase a gironi del Mondiale per Club, domani notte contro il River Plate. Gli ultimi aggiornamenti da Seattle arrivano da La Repubblica.

I colleghi del quotidiano generalista riportano anche che Davide Frattesi e Marcus Thuram si sono allenati bene ma ancora a parte. Lavoro in palestra, invece, per Yann Bisseck, Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard e Piotr Zielinski, da considerare out per il match contro i Millionarios.

Aggiornamento infermeria Inter: completamente recuperato Dumfries.

Frattesi e Thuram si sono allenati bene ma ancora a parte. Lavoro in palestra per

Bisseck, Calhanoglu, Pavard e Zielinski — franco vanni (@franvanni) June 24, 2025

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!