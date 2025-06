Francesco Pio Esposito è tornato all'Inter dopo la grande annata allo Spezia e si ritrova catapultato subito in una grande competizione come il Mondiale per Club. Il futuro sarà da decifrare, ma intanto il baby bomber nerazzurro si gode il presente: "Per me è tutto strano... - ammette il classe 2005 ai microfoni de La Gazzetta dello Sport -. Lo è stato soprattutto all’inizio ritrovarmi nel giro di una settimana dal giocare il playoff di B con lo Spezia ad essere qui al Mondiale con tutti questi grandi campioni intorno. Ma è un orgoglio incredibile essere qua".

Domani notte potrebbe partire titolare contro il River Plate, ma Esposito preferisce non guardare troppo in là: "Per me è già bellissimo essere qui con mio fratello. Mi sembra di essere a casa, sono in camera con lui… è un’emozione molto particolare, fa un bell’effetto. I nostri genitori non possono che essere contenti, ci guardano da Castellammare. La competizione tra di noi? Dai, c’è di peggio... poi per loro che giochi uno o che giochi l’altro poco importa. Ma del futuro non è giusto parlare ora. Io ora sono totalmente concentrato su questo torneo, per dare il 100% ogni giorno. Penso a questo, passo dopo passo. Poi si vedrà".

Esposito intanto si gode anche la vicinanza ad un grande attaccante come Lautaro Martinez: "Abbiamo parlato un po’ l’altro giorno quando sono entrato in campo contro l’Urawa, ma sono stati scambi normali da compagni di squadra. Io cerco ogni giorno di rubare con l’occhio, di imparare da lui, veramente è un campione incredibile. In generale tutti i miei compagni sono forti e molto abituati mentalmente sia di fronte alle vittorie sia con le sconfitte… quindi è vero che noi ragazzi possiamo portare un po’ di quella spensieratezza di cui parlava Bastoni, ma anche loro sono di aiuto per noi, perché ci spingono a restare sereni. La prima chiamata ricevuta dopo la partita? Veramente in Italia dormivano già tutti… Scherzi a parte, tanti messaggi, quello sì. Tanti tifosi dell’Inter, che mi hanno accolto alla grande. E anche i tifosi dello Spezia mi hanno scritto dicendo che sono orgogliosi di me".

