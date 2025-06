Il portiere argentino del Rayados de Monterrey, Esteban Andrada, parlando ai microfoni di Radio La Red ha lanciato un'allusione relativa agli Urawa Red Diamonds in vista dell'ultima partita del girone E del Mondiale per Club. I messicani dovrebbero battere i nipponici per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale, ma fa capire che da parte di Inter e River Plate sarebbe già partita la proposta di un 'incentivo' pronto per la squadra di Maciej Skorza, già fuori dai giochi, per strappare un risultato positivo contro Sergio Ramos e compagni. Tra le risate generali, Andrada ha affermato che gli orientali daranno il massimo per qualcosa di più dell'onore. "Dimenticatevi che ci saranno incentivi dagli altri due club, dimenticate che emergeranno", ha detto quasi a mo' di monito il portiere sorprendendo i suoi intervistatori, per poi raddoppiare sostenendo di avere una fonte affidabile: "Guardate, abbiamo sentito qualcosa, siamo saliti sull'autobus sbagliato e abbiamo sentito qualcosa...".

L'analisi di Andrada si è spostata poi sul lato prettamente calcistico: "Sarà una partita molto difficile contro l'Urawa, anche se sono eliminati. Stanno giocando bene. Hanno dato del filo da torcere all'Inter; abbiamo visto entrambe le partite e stanno giocando molto bene. Sappiamo che l'unico risultato di cui abbiamo bisogno è vincere e vedere cosa succede nell'altra partita. È una vittoria a tutti i costi. Se non vinciamo, siamo automaticamente eliminati e l'obiettivo è segnare uno o due gol".