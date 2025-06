Autore del gol che ieri ha regalato la sicurezza della vittoria al PSG sui Seattle Sounders, permettendo alla sua squadra di avanzare agli ottavi di finale del Mondiale per Club, Achraf Hakimi ha parlato così a DAZN dopo il triplice fischio: "Non ci sono partite facili, è il Mondiale - le parole dell'ex laterale destro dell'Inter -. Sappiamo che ogni partita che giocheremo sarà difficile, dobbiamo rimanere concentrati dalla prima all'ultima. Oggi (ieri, ndr) abbiamo dimostrato carattere e di meritare la vittoria. Sappiamo che non è stato facile giocare qui. C'era molto sole, il campo era un po' asciutto. Abbiamo lavorato duramente, ma si sente anche la stanchezza di fine stagione... Ma siamo pronti. Dobbiamo continuare a lavorare, recuperare bene e continuare a dare il massimo per la fase successiva".