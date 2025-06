Altra partita altra goleada per il PSG di Luis Enrique che dopo il 5-0 rifilato all'Inter in finale di Champions non si è fermato e al contrario ha mostrato, anche in terra losangelina, la fame 'mangia tutto' della squadra parigina. I campioni d'Europa tramortiscono anche l'Atletico Madrid di Diego Simeone, finito schiantato per 4-0 nel match d'Esordio del Mondiale per Club. Un risultato che mette il Paris in un'incontrastata posizione di 'favorita' alla grande vittoria finale, 'favoritismo' che il tecnico dei transalpini commenta così in conferenza stampa: "Non mi preoccupa essere favoriti. È chiaro che vogliamo vincere, continuare a competere in ogni torneo che giochiamo".

Meglio che in Champions.

"È una sensazione molto positiva. Ci sono state le competizioni con le Nazionali, e ci vorrà del tempo per recuperare il livello, ma dopo le quattro partite che abbiamo fatto penso che siamo pronti. Abbiamo la capacità di continuare a vincere, continuare a migliorare, di avere l'umiltà necessaria per continuare a competere a questo livello. Il club ha fame, i giocatori hanno fame e questa è una sensazione molto positiva".

La forza del PSG spaventa le squadre rivali?

"Non è una domanda per me. È chiaro che siamo in un buon momento, anche se in alcuni momenti non erano arrivati i risultati. Sappiamo quanto sia difficile vincere ogni competizione... e vogliamo allungare la striscia di vittorie il più possibile".