Cristian Chivu si è fatto carico di una situazione tutt'altro che semplice in casa Inter, reduce da 4 anni positivi e non poco con Inzaghi in panchina, ma pure dalle delusione degli ultimi mesi. Come evidenzia il Corsport, comunque, il tecnico romeno non è solo: da Zanetti a Cambiasso, da Maicon a Mourinho: l'interismo è con lui e si è già fatto sentire.

La grande attesa per l'esordio in panchina sta per finire: manca ormai poco al match con il Monterrey in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì. "La sua prima Inter è quasi fatta, diverse staffette saranno probabili a gara in corso per ruotare più giocatori possibili e oggi nella rifinitura scioglierà eventuali dubbi, prima di ripresentarsi davanti ai microfoni per la conferenza della vigilia - si legge -. Cominciare con il piede giusto potrebbe dargli il giusto slancio e di certo a sospingerlo alle spalle avrà tutto il mondo Inter".