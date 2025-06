Nel comunicato odierno, Lega Serie A ha reso noti anche i parametri per i turni di campionato che dovranno osservare una programmazione diversa da quella standard. Ecco il dettaglio:

- Nella seconda, sesta, undicesima e 30esima giornata che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nell'ottava e nella 18essima giornata, che precedono turni infrasettimanali, non è previsto il posticipo del lunedì.

- I due turni infrasettimanali (rispettivamente alla nona e alla 17esima giornata) verranno programmati sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara.

- La 1ª giornata si disputa domenica 24 agosto 2025 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45 due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

- La 2ª giornata si disputa domenica 31 agosto 2025 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con due anticipi al venerdì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45, quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30.

- La 16esima giornata si disputa domenica 21 dicembre 2025 con anticipi al sabato ed un eventuale posticipo al lunedì, disposti in slot orari compatibilmente col numero di gare residue in conseguenza a quelle rinviate per la partecipazione alla Supercoppa Italiana delle relative Associate, laddove quest’ultima competizione venisse calendarizzata in questa data. Le suddette gare rinviate verranno recuperate nei giorni 13-14-15 gennaio 2026 (Ricordiamo che alla 16esima giornata l'Inter sarà impegnata in casa con il Lecce).

- La 17esima e la 18esima giornata si disputano rispettivamente nei giorni 27-28 dicembre 2025 e 3-4 gennaio 2026 (solo sabato e domenica).

- La 31esima giornata non è calendarizzata secondo gli orari standard, tenendo in considerazione i giorni festivi.

- La 37esima e la 38esima giornata si disputano rispettivamente domenica 17 maggio 2026 e domenica 24 maggio 2026, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee.