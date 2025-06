L'Inter ha intenzione di aggiungere alla rosa uno o due attaccanti, considerando le separazioni con Arnautovic e Correa alla quale potrebbe aggiungersi quella di Taremi. Lo conferma Sky Sport nel suo punto di mercato sulle strategie nerazzurre. Nel reparto offensivo verranno fatte delle valutazioni sul giovane Pio Esposito (resterà a Milano o farà un'altra esperienza in prestito?), mentre i due nomi su cui si lavora da un po’ di tempo sono Hojlund e Bonny: il danese gradisce la destinazione e appare sempre più in uscita dal Manchester United, soprattutto dopo l'arrivo ad Old Trafford di Cunha, mentre per il francese del Parma è da settimane che l'Inter ha accumulato un importante vantaggio, diventato ancora più ampio con lo sbarco di Chivu in panchina.

Capitolo centrocampo: al momento non è arrivata nessuna offerta per Calhanoglu, né dal Galatasaray né da altri club, mentre Frattesi vuole capire quale potrebbe essere il suo impiego e valutare il da farsi. In entrata l'emittente fa il nome dell'atalantino Ederson, anche se il prezzo non è basso e c'è da tenere conto della concorrenza dell'Al Hilal di Inzaghi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!