Sono contrastanti le voci sul futuro di Hakan Calhanoglu che rimbalzano tra Turchia e Italia. Mentre nella terra del centrocampista si parla di un'offerta del Galatasaray da 30 milioni di euro divisa in tre rate per strapparlo all'Inter (con 10 milioni d'ingaggio pronti per il giocatore), è invece diversa la versione dei colleghi italiani: Sportitalia ribadisce che al momento non è ancora in corso nessuna trattativa tra i due club.

Il Gala non ha ancora approcciato con il club nerazzurro per il regista, al di là dell'interesse manifestato tramite l’agente.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!