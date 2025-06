Tuttosport si concentra oggi sul River Plate, sulla carta l'avversaria più forte che l'Inter troverà nel girone del Mondiale per club. Secondi nel Torneo di Apertura ed eliminati ai quarti dal Platense, arrivati al Mondiale per il ranking della Conmebol i Millionarios hanno vinto 38 campionati e 4 Libertadores.

L'allenatore è Marcelo Gallardo, tornato al River dove aveva vinto 6 campionati argentini, una Libertadores e una Supercoppa Sudamericana da calciatore, più un campionato, tre Coppe d’Argentina, due Supercoppe nazionali, un Trofeo de Campeones de la Liga Profesional, due volte la Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, tre Recopa Sudamericana e una Copa Suruga Bank. In tutto, 22 trofei.

La stella è Franco Mastantuono, 17 anni, promesso sposo al Real Madrid dopo il Mondiale per club. In difesa due vecchie conoscenze della Serie A come Martinez Quarta e German Pezzella. Altri nomi conosciuti, il terzino Gonzalo Montiel (suo il rigore della vittoria nella finale di Qatar 2022) e in attacco Facundo Colidio, ex Inter, insieme a Miguel Borja, visto al Livorno, e a Sebastian Driussi, passato in Europa dallo Zenit San Pietroburgo.