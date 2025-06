Dopo aver conosciuto il calendario della Serie A 2025/26, la Lega ha reso noti anche i big match del campionato che comincerà a fine agosto. Le partite da penna rossa saranno visibili non solo su DAZN ma anche su Sky, esattamente come nel triennio 2021-2024 secondo una programmazione già nota: "DAZN trasmetterà anche per questo ciclo tutte e 10 le partite di ogni giornata di campionato, di cui sette in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky" e come già accaduto nella scorsa stagione "la pay-tv di Comcast potrà trasmettere un maggior numero di big match, in base a come era stato strutturato il bando per la vendita dei diritti tv 2024-2029" sottolinea Calcio e Finanza.

"Le gare di ogni giornata attribuite ai diversi pacchetti (in particolare: 10 Gare al Pacchetto 15terA di cui 3 in co-esclusiva con il Pacchetto 15terB) vengono divise in questo modo:

Venerdì, ore 20.45 – slot DAZN

Sabato, ore 15.00 – slot DAZN

Sabato, ore 18.00 – slot DAZN

Sabato, ore 20.45.00 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 12.30 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 18.00 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 20.45 – slot DAZN

Lunedì, ore 20.45 – slot DAZN e Sky

"I Pick oggetto di selezione da parte dei Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB – si legge nel documento – corrispondono alle 380 Gare di ciascuna Stagione Sportiva. Di seguito tutti i big match e dove saranno trasmessi (Sky da intendersi in co-esclusiva con DAZN):

3ª giornata, Juventus-Inter (DAZN)

5ª giornata, Milan-Napoli e Juventus Atalanta (entrambe su DAZN)

6ª giornata, Juventus-Milan (DAZN)

7ª giornata, Roma-Inter (Sky)

8ª giornata, Napoli-Inter e Lazio-Juventus (DAZN)

11ª giornata, Juventus-Torino e Inter-Lazio (DAZN)

12ª giornata, Fiorentina-Juventus e Inter-Milan (entrambe su DAZN)

14ª giornata, Napoli-Juventus (DAZN)

16ª giornata, Juventus-Roma (Sky)

20ª giornata, Inter-Napoli (DAZN)

22ª giornata, Juventus-Napoli (Sky)

25ª giornata, Inter-Juventus (Sky)

28ª giornata, Milan-Inter (DAZN)

31ª giornata, Napoli-Milan e Inter-Roma (entrambe su DAZN)

34ª giornata, Milan-Juventus (DAZN)

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!