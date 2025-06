Dopo il 10-0 del Bayern Monaco all'Auckland FC e il 4-0 del PSG all'Atletico Madrid, nella notte italiana si sono giocate altre due gare del Mondiale per club. Nel gruppo B il Botafogo ha battuto 2-1 i Seattle Sounders con le reti di Jair Cunha al 28' e Igor Jesus al 44'. Non basta agli americani il gol segnato da Cristian Roldan al 75'. Esordio al 1' della ripresa per Joaquin Correa coi bianconeri brasiliani. L'ex interista è stato anche ammonito.

Nell'altra partita della notte zero a zero tra Palmeiras e Porto in una gara del gruppo A in cui i protagonisti in positivo sono stati soprattutto i due portieri, Weverton e Claudio Ramos.