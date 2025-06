La Fiorentina dovrebbe riavere Pioli in panchina e le strategie di mercato iniziano a prendere sempre più corpo. Secondo il Corriere dello Sport, un nome buono per il centrocampo viola potrebbe essere quello di Giovanni Fabbian, sul quale l'Inter ha un diritto di riacquisto dal Bologna per 12 milioni.

"Per Sottil ci potrebbe essere la destinazione Bologna per ritrovare Italiano nello scambio che porterebbe Fabbian a Firenze, ma è soluzione tutta da verificare e poi mettere in pratica", si legge.