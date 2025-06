Potrebbero giocare entrambi da subito i due acquisti estivi dell'Inter, Petar Sucic e Luis Henrique, impegnati al Mondiale per club appena partito e che per i nerazzurri comincerà il 18 giugno alle 3.00 italiane contro il Monterrey. Ne scrive oggi il Corriere della Sera, secondo cui il croato è la grande attrazione del debutto, può giocare da mezzala, regista o in un centrocampo a due. E attenzione al brasiliano, alternativa a Dumfries ma anche possibile sorpresa a sinistra qualora Dimarco non dovesse aver recuperato una condizione accettabile.

I messicani, come tutte le squadre di centro e Sudamerica, avranno un vantaggio importante (sottolinea il quotidiano): sono nel pieno della stagione, diversamente dalle europee, che arrivano alla fine della propria.