Tra i giocatori intervenuti in zona mista nel ritiro dell'Inter di UCLA c'è anche il difensore neerlandese Stefan de Vrij: "Penso che prima di tutto è importante iniziare bene il girone e passare il girone, poi ogni partita sarà dentro o fuori. Il Monterrey una squadra con tanta qualità, l'abbiamo visto. Hanno anche tanti giocatori che conosciamo dall'Europa, come Sergio Ramos, Jesus Corona, Lucas Ocampos, che ha anche giocato in Italia. Io e altri siamo arrivati dopo essere stati in Nazionale, dove abbiamo potuto lasciarci tutto alle spalle. Ora siamo carichi, guardiamo avanti: abbiamo voglia di fare questo torneo.". Poi, alla domanda su come possa il neo mister Cristian Chivu aiutarlo in questa nuova tappa, ha detto: "È stato più terzino, ma ha fatto anche il centrale, mi ricordo, in Olanda. È stato un giocatore fortissimo, che ha fatto tanti successi, quindi sicuramente ci può insegnare qualcosa. Chivu è molto deciso, sa cosa vuole e trasmetterci idee e principi. Mi ha fatto una buonissima impressione, anche se sono qui solo da due giorni. Ho tanta energia personalmente, vedo anche nella squadra positività in allenamento. C'è voglia di lavorare, di migliorare e fare questo torneo. Ho tanta fiducia".

Un torneo prestigioso per provare a lasciarsi alle spalle la delusione della Champions: "La finale di Monaco? Non ne abbiamo neanche parlato, ciò che è stato, è stato. Si è detto che è stata una bruttissima sconfitta, ma non dimentichiamo il percorso fatto anche se non abbiamo vinto trofei. Ci sono stati momenti positivi, vogliamo tornare a vincere. Questa è una competizione nuova, ci sono tanti giocatori che hanno giocato europei e mondiali e li conosciamo. Sarà importante iniziare bene il girone, poi ogni partita sarà da dentro o fuori".

