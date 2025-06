Quale sarebbe la cifra minima che permettere all'Inter di registare una plusvalenza dalla cessione di Hakan Calhanoglu? I colleghi di Calcio e Finanza si pongono la domanda cavalcando le ultime voci di mercato che vogliono il Galatasaray fortemente interessato al turco, che ha un costo storico pari a poco più di 2,4 milioni di euro (le commissioni versate all'agente quando è stato preso a costo zero dopo la scadenza col Milan).

L'ultima dato ufficiale a bilancio risale al 30 giugno 2024, con il valore netto sceso a circa 630mila euro. "Cifra che – considerando il contratto in scadenza al 30 giugno 2027 – è calata ulteriormente a quota 420mila euro circa. Qualsiasi cifra superiore a questa incassata per un’eventuale cessione, farebbe registrare una plusvalenza all’Inter", sottolinea CF. La cessione di Calha libererebbe inoltre importante spazio a bilancio: il turco pesa sul club per oltre 12,2 milioni di euro, divisi in 210mila euro per l'ammortamento e in 12 milioni di euro lordi circa (6,5 milioni netti) di ingaggio.

