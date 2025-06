Pablo Longoria, presidente dell'Olympique Marsiglia, accoglie con affetto Alessandro Antonello. L'ex amministratore delegato dell'Inter è stato nominato nelle ultime ore come nuovo direttore generale del club francese: "Sono molto felice di dare il benvenuto ad Alessandro Antonello all'OM - le parole rilasciate ai canli ufficiali della società -. Ci conosciamo da diversi anni e sono sempre stato convinto che sia uno dei dirigenti con la più profonda conoscenza del settore calcistico in Europa. Apprezzo in modo particolare i suoi elevati standard, la sua integrità e la sua capacità di far evolvere le organizzazioni in contesti complessi. La sua esperienza sarà preziosa per supportare lo sviluppo dell'Olympique Marsiglia in tutte le sue dimensioni".