Da Miami, dove ha presenziato ad un evento organizzato dalla Federazione calcistica argentina (AFA) a Miami per presentare la bevanda Más+ di Lionel Messi, il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha condiviso con Rue20 Español le sue riflessioni sul Mondiale per Club e sulla nuova Inter di Cristian Chivu: "Noi dell'Inter esordiamo mercoledì contro il Monterrey, quindi speriamo di partire con il piede giusto. Stiamo bene, abbiamo voglia di essere competitivi. Con Chivu inizia un nuovo ciclo e siamo entusiasti per questo". Ma il Mondiale per Club può valere come rivincita per la finale di Champions League? "Non so se sia una rivincita, ma sicuramente con la finale di Champions League si è chiuso un capitolo, e ne inizia un altro. Il calcio è questo: perseveranza costante, credere in un lavoro, in un progetto, e noi siamo a quel punto, su quella strada".

Parentesi sulla Nazionale argentina per la quale Pupi esprime tutto il suo entusiasmo: "La Seleccion è parte della mia vita, è la mia famiglia, quindi le sarò sempre grato, perché da piccolo sognavo di indossare la maglia del mio Paese e di rappresentarlo in qualsiasi parte del mondo. Non credo ci sia niente di più bello. La verità è che stare con loro mi rende sempre molto felice perché hanno una visione a lungo termine e una visione di crescita, e tutto ciò che stanno facendo. Questo aiuterà sicuramente l'AFA e la nazionale argentina a continuare a crescere". Infine, alla domanda su una possibile avventura da allenatore, Zanetti ha lasciato la porta aperta, pur escludendo per il momento l'idea: "Assolutamente no, perché non sono ancora stato contagiato dal virus dell'allenamento, ma non si sa mai. Le porte sono sempre aperte".