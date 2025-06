"Essere qui mi fa un effetto grandissimo, sono in famiglia e spero di portare cose buone per quetsa società che mi ha dato tanto. Essere ambasciatore per me è un onore". È l'incipit dell'intervista che Maicon, ex terzino nerazzurro, concede a SportMediaset direttamente da Los Angeles, dove tra poche ore è in programma l'esordio dell'Inter al Mondiale per Club.

In panchina c'è Chivu, che effetto ti fa?

"Chivu come uomo è una grandissima persona, ha dimostrato questo in tutta la sua carriera e vediamo cosa può fare ora come allenatore. All'inizio ha dimostrato che può fare bene, mi auguro il meglio. Ha fatto la storia con questa maglia da giocatore, spero possa farlo anche da allenatore".

Lui era già un allenatore in campo?

"Sì sì, c'erano tre o quattro giocatori che potevano fare questo ruolo e lui è uno di quelli. Mi auguro veramente che possa fare bene perché è una grande persona, qui è casa sua. Ha fatto la storia come giocatore, sicuramente la farà anche come allenatore".

Quanto sarà importante partire bene al Mondiale per Club?

"Dopo la sconfitta in finale di Champions è dura, ma sono giocatori di esperienza e orgoglio. L'hanno dimostrato in tutte le competizioni che hanno affrontato. Faranno bene, devono cambiare la chiave e pensare al Mondiale perché è una competizione importante. Se dovessero vincere sarebbe bellissimo, sono ambasciatore e spero di portare fortuna".

Cosa pensi di Luis Henrique?

"Ho visto tre o quattro partite. È un grandissimo giocatore e nell'uno contro uno è bravissimo, poi deve dimostrare in campo: magari vieni qui, non fa bene e dicono già che è uno fuori dal gruppo. Dobbiamo aspettare, però è un giocatore fortissimo altrimenti non sarebbe all'Inter. Speriamo possa fare bene".

Che difficoltà potrà trovare l'Inter contro le sudamericane?

"Loro sono in piena forma perché hanno iniziato ora il campionato, però conterà tanto il lavoro fatto qua per preparare le partite. Poi quando scendi in campo trovi le forze perché indossare questa maglia è sepore un orgoglio per tutti. Devono fare bene ogni partita".

