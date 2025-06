Stasera, al Lumen Field di Seattle, l'Inter sfiderà per la prima volta nella sua storia una squadra giapponese, l'Urawa Red Diamonds, in una competizione ufficiale FIFA. L'unico precedente che ha visto i nerazzurri opposti a una formazione asiatica è andato in scena in una semifinale del Mondiale per Club 2010, vinta 3-0 contro i sudcoreani del Seongnam Ilhwa Chunma. Quel giorno in campo c'era anche Cristian Chivu, ora allenatore della Beneamata.

Quanto ai Reds, c'è da citare un unico incrocio contro una squadra italiana in un torneo organizzato dalla FIFA: era il 2007 e i nipponici persero 1-0 contro il Milan. Anche in quel caso di trattava della semifinale del Mondiale per Club (edizione 2007).