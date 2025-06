Dopo il pareggio nella gara inaugurale, il Borussia Dortmund vince il secondo appuntamento nel Mondiale per Club, battendo i sudafricani del Mamelodi. Che tra l'altro erano passati in vantaggio al minuto 11 del primo tempo con Ribeiro. Tedeschi che si scatenano subito con Nmecha, Guirassy e Bellingham. A inizio ripresa l'autogol di Mudau per il poker, poi Rayners accorcia al 62esimo e Mothiva tenta il miracolo nel finale, ma non basta. Con quest'acuto gialloneri provvisoriamente in testa al girone proprio davanti al Mamelodi (3 pt), Fluminense a 1 e Ulsan HD a zero. Con queste ultime due che, però, devono ancora giocare la seconda partita.