La FIFA ha reso ufficializzato gli orari in cui andranno in scena le conferenze stampa della vigilia di Inter-River Plate, gara valida per la terza giornata del girone E del Mondiale per Club 2025. Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti, al Lumen Field di Seattle oggi, alle 16.15 locali, ovvero all'una e un quarto di notte in Italia. Marcelo Gallardo, tecnico degli argentini, invece, si presenterà in sala stampa alle 14.30 locali, quindi alle 23.30 italiane.