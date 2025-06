Il Mondiale per Club a quanto pare fa gola, al punto che si moltiplicano le candidature per organizzare la seconda edizione in programma nel 2029. Dopo il sondaggio di ieri da parte della Spagna, ora anche il Brasile ha mostrato il proprio interesse tramite il presidente della CBF, Samir Xaud, che ha annunciato le sue intenzioni al presidente della FIFA Gianni Infantino. In una nota pubblicata dalla CBF, Xaud ha dichiarato che "il Brasile è a disposizione dell’organo supremo del calcio per ospitare. Infantino è stato entusiasta di questa proposta e ha affermato che è assolutamente possibile. Ora lavoreremo affinché ciò si realizzi. Sarebbe un’ottima notizia".

Nel corso dell’incontro, il Presidente della FIFA ha espresso la propria ammirazione per il calcio brasiliano e per l’importanza che esso riveste per lo sport: "È stato un grande piacere incontrare il nuovo Presidente della Confederazione Brasiliana di Calcio. Mi sono congratulato per la sua recente elezione e gli ho augurato il meglio per quello che è uno dei ruoli più importanti nel calcio mondiale". Infantino prosegue: "Il Brasile ha un’enorme influenza sul nostro sport, grazie alla sua storia, ai suoi successi e ai tifosi incredibilmente appassionati, e ho espresso la mia gratitudine alla CBF per il lavoro esemplare svolto e per la collaborazione con la FIFA nel corso degli anni".