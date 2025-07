"Enorme, enorme, enorme successo". Apre così, Gianni Infantino, la sua conferenza stampa, dove ha celebrato così 'l'esperimento' Mondiale per Club. "È iniziata l'era d'oro del calcio" ha continuato il numero uno della FIFA che ha confermato la presenza del presidente degli USA, Donald Trump alla finale tra Chelsea e PSG che si disputerà domani.

"Hanno detto che la gente non avrebbe assistito alle partite, ma abbiamo avuto una media di 40.000 partecipanti a partita alla Coppa del Mondo per Club, inclusa la prossima finale" ha poi aggiunto con orgoglio. "La Coppa del Mondo per Club FIFA ha generato quasi 2,1 miliardi di dollari di entrate. Quasi tutti quei soldi, il novanta per cento è andato al calcio, ai club e non solo a quelli che sono qui. Abbiamo generato entrate per oltre 2 miliardi di dollari.Ciò equivale a 31 milioni di dollari a partita. Nessun altro torneo per club si avvicina".

Poi sul calendario e il carico di partite aggiunge:

"Il calcio è per i calciatori e tutti dobbiamo fare del nostro meglio affinché ci sia un calendario ragionevole, a partire da ogni paese, ogni Confederazione e la FIFA. Ognuno al suo posto. Bisogna evitare così tanti viaggi e questo prolungherebbe il necessario riposo".