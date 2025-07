Interpellato dai colleghi di Radio Marte, Edi Reja si è soffermato sulla lotta Scudetto, analizzandola in chiave partenopea. Le parole riprese da TuttoNapoli: "Adesso il Napoli deve fare due operazioni, l'attaccante centrale e l'altro esterno offensivo. Sicuramente gli azzurri si riproporranno per lo scudetto. Se dovesse centrare tutti gli acquisti in programma e che leggo il Napoli sarebbe ancora più forte anche in chiave Champions".