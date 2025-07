Anche Giacomo Stabile rientra nell'elenco dei giovani prodotti del vivaio Inter per i quali va stabilita la destinazione futura. Dopo l'esperienza con l'Alcione Milano, per il difensore centrale classe 2005 si aprono due strade: secondo MondoPrimavera, il ragazzo sembra destinato ad aggregarsi all’Under 23 nerazzurra per affrontare un’altra stagione in Serie C da protagonista. Tuttavia, diverse squadre di Serie B hanno manifestato interesse per lui.