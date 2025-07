Non è stata una stragione facile in maglia Sampdoria, quella di Abenezer Akinsanmiro, centrocampista classe 2004 di proprietà dell'Inter. I blucerchiati sono riusciti a salvarsi e l'anno prossimo il centrocampista potrebbe anche giocare in prestito in Serie A. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, in un video sul canale Youtube di Fabrizio Romano, sul giocatore c'è l'interessamento del Pisa.