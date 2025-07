Protagonista di quella che senza ombra di dubbio è stata la migliore stagione della sua carriera, Gianluigi Donnarumma è uno dei giocatori più in vista in ambito internazionale. Anche in ottica mercato, considerato che il suo contratto con il Paris Saint-Germain scadrà il prossimo giugno: si è favoleggiato nel tempo di un possibile tentativo da parte dell'Inter, ma ora, secondo l’indiscrezione lanciata da L'Equipe, dalla Premier League sono pronti all'assalto al portiere della Nazionale azzurra.

In particolare, Manchester City, Manchester United e Chelsea avrebbero messo gli occhi su Donnarumma, che però ha come priorità il rinnovo con il PSG. Anche se non è detto che il 26enne portiere possa anche scegliere di andare alla ricerca di nuovi stimoli e nuove avventure, dopo le trionfali quattro stagioni in riva alla Senna.