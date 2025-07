Jürgen Klinsmann, membro del panel tecnico della FIFA per il Mondiale per Club, ha esaltato le prestazioni delle squadre del Sud America nel corso della competizione: "Penso che le sudamericane che si sono presentate a questo torneo abbiano mostrato un atteggiamento fantastico, dimostrando di essere squadre davvero molto forti. E anche le altre squadre, quelle europee, dopo un po' di esitazione iniziale, hanno dato il massimo. Hanno accolto questo torneo con entusiasmo e abbiamo visto un calcio fantastico dall'inizio alla fine".

Toccando il tema del disagio legato alle alte temperature affrontate, Klinsmann, ricordando la sua esperienza personale di gioco nel caldo torrido di Dallas durante la Coppa del Mondo FIFA del 1994, ha affermato che le squadre dovevano essere pronte ad affrontare condizioni difficili e non autocommiserarsi. "Questo è il vostro compito: andare ovunque venga scelto di giocare nel prossimo torneo e affrontare quelle circostanze. Quindi si tratta di adattamento", ha affermato. "Ci saranno sempre dei problemi, quindi si tratta di vedere come gestire questi problemi e creare un ambiente ottimale per la mia squadra affinché giochi al meglio in quel periodo dell'anno, a giugno, luglio 2026, quando avremo questa fantastica Coppa del Mondo?'"