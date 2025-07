Quaranta milioni, non un euro di meno. Il Parma non intende cedere di un millimetro nella valutazione di Giovanni Leoni, inseguito dall'Inter. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, la valutazione del club ducale è dettata dal fatto che il ragazzo nato a Roma e cresciuto a Padova ha numerosissime richieste, in Italia anche dall'estero: è recente un no dei crociati ad una proposta del Bournemouth che offriva 25 milioni più cinque di bonus. Altro carico nelle mani del Parma è l'imminente chiamata in Nazionale da parte del neo CT Gennaro Gattuso, che ha già inviato una sorta di preconvocazione per le sfide di settembre. Con la vetrina azzurra e un altro possibile grande campionato, la valutazione sarebbe destinata a schizzare fino a 70 milioni.

Il Parma, legittimamente, tiene il punto e resiste alle avances provenienti da Milano: anche il Milan, così come l'Inter è interessato al giovane centrale, ma per le somme sin qui pensate non se ne fa nulla. Dalle parti di Borgo Venti Marzo potrebbero ammorbidirsi se si arrivasse a 35 milioni più 5 di bonus, con annessa magari una percentuale sulla futura vendita.