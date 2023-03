Dopo la disastrosa direzione in Juve-Atalanta 3-3, Livio Marinelli torna ad arbitrare una partita di 'prima fascia' e lo fa scendendo in campo in una gara ricca di episodi al Picco per Spezia-Inter. Il fischietto della sezione di Tivoli, assistito da Mondin e De Meo, parte bene valutando correttamente i primi due contatti, ma si perde incredibilmente il rigore per i nerazzurri al 9'. Lo salva il VAR Aleandro Di Paolo, in cabina a Lissone con Rosario Abisso, invitandolo ad andare al monitor per fargli vedere più chiaramente l'azione. Da lì in poi le imprecisioni non mancano, ma negli episodi chiave vede bene: giusto annullare il gol di Lautaro, idem assegnare un penalty a testa alle due squadre.

5' - Darmian in scivolata ferma la potenziale ripartenza spezzina condotta da Shomurodov: solo palla, l'arbitro è vicinissmo all'azione e lascia correre giustamente.

6' - Gyasi primo ammonito del match dopo neanche 360 secondi: inevitabile la sanzione per il capitano dei padroni di casa che, dopo essersi fatto soffiare il pallone da Darmian, ne impedisce la corsa fermandolo con una trattenuta.

9' - Nell'area di rigore dello Spezia, Caldara interviene in maniera scomposta su D'Ambrosio colpendolo sulla caviglia in maniera lampante. Rigore solare, anche se Marinelli live non si accorge dell'irregolarità. Al termine di una lunga consultazione col VAR Di Paolo, l'arbitro viene invitato ad avvicinarsi al monitor sistemato a bordocampo per cambiare la decisione dopo l'on field review. Arriva anche l'ammonizione per il difensore bianconero, non il cartellino rosso perché non viene considerato né grave fallo di gioco né DOGSO.

14' - Rigore di Lautaro parato da Dragowski. Nessuna invasione in area, il piede del polacco è sulla linea di porta: tutto regolare.

25' - Ampadou prende palla e piede di Gosens vicino alla linea laterale: il tedesco rimane a terra dolorante, ma il fischio non arriva.

32' - Bastoni tira vistosamente la maglia di Nzola, che poi perde aderenza col terreno e scivola. Manca il fischio di Marinelli, troppo plateale l'intervento del 95 nerazzurro per sorvolare.

45' - Bourabia trattiene il braccio di Bastoni facendolo cadere a terra, Marinelli applica la norma del vantaggio ma a fine azione inspiegabilmente decide di non ammonire il 6 bianconero.

47' - Prima del gong di fine primo tempo, tacco di Agudelo a liberare in area Shomurodov, che scivola senza essere toccato dal ritorno difensivo di Mkhitaryan. Ripartenza Inter guidata da Barella fermata non si sa perché da Marinelli, poi arriva il duplice fischio perché i due minuti di recupero sono scaduti.