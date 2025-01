È Alejandro Hernandez Hernandez l'arbitro scelto dall'UEFA per la direzione di gara di Sparta Praga-Inter, gara valida per la settima giornata della fase campionato di Champions League. Il fischietto spagnolo è stato assistito da Naranjo e Sanchez Rojo, con Soto Grado nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Martinez Munuera, coadiuvato da Gomez. Direzione di gara che fila liscia senza grosse sbavature che gli addetti al VAR correggono, come nel caso del gol di Denzel Dumfries annullato per millimetrico fuorigioco, troppo difficile da cogliere a occhio nudo senza l'ausilio della tecnologia. Di seguito l'analisi degli episodi più significativi.

7' - No rigore. Ma neanche giallo per simulazione a Dumfries.

22' - Potenziale fuorigioco in partenza nell'azione che porta al tiro di Birmancevic parato da Sommer, non segnalato da Sanchez Rojo.

38' - Deboli proteste per un presunto mani di Laci che il direttore di gara ha lasciato correre poiché il braccio del 20 dello Sparta Praga era attaccato al corpo.

53' - Giallo correttamente estratto dal direttore di gara per Olatunji che prima fa fallo su Dumfries, poi protesta in maniera veemente per il fischio di Hernandez che lo punisce con l'ammonizione.

56' - Calcio di rigore reclamato dalla squadra di casa che l'arbitro nega perentoriamente: i cechi protestano per un calcio subito da Birmancevic in un mischione in area: il direttore di gara giudica correttamente l'intervento di Mkhitaryan che da dietro prende in maniera netta il pallone, resta il dubbio sul tocco di Pavard, che potrebbe aver colpito la caviglia dell'attaccante serbo.

60' - Gol di Dumfries correttamente annullato dal VAR per fuorigioco di Dimarco che riceve palla dalle retrovie in posizione millimetrica di offside prima di scaricare per l'olandese che avrebbe fatto nuovamente centro. Però il VAR, dopo alcuni minuti, ravvisa la posizione irregolare del 32 nerazzurro e strozza l'urlo in gola all'olandese.

67' - Altro giallo sventolato ai nerazzurri, questa volta ai danni di Asllani. Punizione generosa dello spagnolo: se è vero che il braccio del centrocampista albanese è largo, altrettanto vero è che colpisce l'avversario leggermente. Giallo probabilmente eccessivo.

84' - Spallata sul volto di Suchomel su Basoni che finisce a terra e costringe l'arbitro a fermare il gioco. Giusta la lettura del direttore di gara che lascia correre. Tutto regolare nel contrasto tra i due: è l'interista a perdere il controllo del pallone e schiantarsi contro l'avversario.

90' - Cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro spagnolo che probabilmente si lascia prendere la mano. Tempo addizionale eccessivo.

94' - Giallo giusto estratto ai danni di Krasniqi che interrompe irregolarmente il gioco trattenendo Carlos Augusto.

