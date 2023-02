È Fabio Maresca l'arbitro scelto per dirigere Sampdoria-Inter, match valido per la 6a giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Napoli ha come assistenti Rossi M. e Rossi C., il ruolo di quarto ufficiale viene invece affidato a Feliciani. La direzione del VAR è incarico di Doveri, coadiuvato dall'AVAR Paganessi. Qualche piccola perplessità su qualche contatto che lascia correre al primo tempo, nel secondo invece gestisce bene l'aumento di agonismo mettendo mano al cartellino quando necessario. Prestazione positiva.

4' – Rischio nell'area di rigore della Sampdoria quando il blucerchiato Murillo va al contatto con Darmian, con quest'ultimo che riesce comunque a servire Martinez che a sua volta impegna Audero in una parata abbastanza semplice. Forti le proteste nerazzurre per la richiesta di un penalty ma Il VAR non interviene e Maresca mantiene la sua decisione, comunque al limite: altri colleghi fischierebbero in situazioni del genere.

43' – Buona trama offensiva della Sampdoria che avanza per vie centrali provando a inserirsi nell'area di rigore interista col centrocampista Cuisance particolarmente ispirato. Il francese viene fermato all'ingresso dei 16 metri da un intervento di Calhanoglu che scatena le proteste degli uomini di Stankovic. Scelta al limite ma giusta da parte dell'arbitro che decide di far correre.

52' – Prima ammonizione dell'incontro: Nuytinck va dritto su Darmian che evita di essere colpito in pieno soltanto saltando col tempismo giusto. Il contatto, in ogni caso, è inevitabile e il centrale riceve correttamente il cartellino.