È Antonio Rapuano l'arbitro designato per dirigere Monza-Inter, match valido per la 20esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Rimini ha come assistenti Peretti e De Giudici, mentre in sala VAR c'è Aureliano con Mazzoleni nel ruolo di AVAR. Volpi veste invece i panni del quarto uomo. Qualche svista di troppo per il direttore di gara (vedi rigore per l'Inter non visto e chiamato poi dal VAR), in alcune circostanze impreciso (come nella punizione che genere il gol - poi annullato - a Pessina) e con una gestione dei cartellini più che confusionaria.

5' - Arriva subito il primo giallo del match: Bastoni gioca il pallone e riceve una scarpata da Colpani, che cerca di calciare la sfera ma centra solo il piede dell'avversario che l'ha anticipato. Ammonizione eccessiva per il fantasista del Monza.

8' - Lautaro chiede e non ottiene un calcio di punizione per il contatto con D'Ambrosio: l'attaccante perde l'equilibrio al momento del tiro per l'intervento del 33 del Monza. Rapuano preferisce lasciar correre.

10' - Pavard va al cross da destra e pesca Lautaro in area, ma il colpo di testa dell'argentino viene deviato da Gagliardini. Inizialmente Rapuano concede rimessa dal fondo per il Monza, ma la deviazione è netta e pure con il braccio sinistro (largo e che aumenta il volume del corpo): il VAR richiama l'arbitro al monitor e la decisione non può che essere quella di concedere il calcio di rigore all'Inter. Il penalty viene poi trasformato da Calhanoglu.

15' - Calhanoglu sgambetta Pessina e rischia l'ammonizione: Rapuano grazia il centrocampista dell'Inter.

29' - Rapuano concede un calcio di punizione generoso al Monza dalla sinistra per un contatto tra Calhanoglu (il turco va sul pallone e poi si poggia sull'avversario che è già in caduta) e Pessina, che sugli sviluppi del piazzato sfrutta la sponda di Caldirola per bucare Sommer di testa. Al termine dell'azione il VAR traccia le solite geometrie per verificare un possibile fuorigioco che in effetti c'è, anche se di pochissimo: la parte destra del corpo del centrocampista biancorosso è leggermente oltre l'ultimo uomo dell'Inter (Bastoni). Il gol viene giustamente annullato.

37' - Calhanoglu inteviene sul pallone e va poi all'inevitabile scontro fisico con Mota, che cade a terra: Rapuano fischia calcio di punizione per il Monza, ma l'intervento dell'interista era pulito e sulla sfera.

48' - Calhanoglu recupera palla in mezzo al campo e viene steso da Bondo prima che possa effettuare una verticalizzazione con il Monza sbilanciato: Rapuano fischia il fallo, ma anche in questo caso tiene il cartellino nel taschino.

49' - Nel tentativo di prendere posizione Caldirola allarga il braccio destro e sbraccia centrando in pieno il volto di Lautaro, a terra dolorante: l'intervento è involontario e senza cattiveria, giusto non ammonire il difensore del Monza.

56' - Carboni serve Mota che va al cross, deviato in corner da Pavard: il Monza reclama timidamente un calcio di rigore per un tocco con il braccio destro del francese che però è aderente al corpo e perciò non punibile. Nella stessa azione resta qualche dubbio sulla posizione di partenza dell'attaccante del Monza. Il VAR conferma comunque la decisione di campo.

58' - Calhanogu blocca una ripartenza di Carboni con un tackle contenuto e non duro, ma che è sinonimo di fallo tattico: il turco, ammonito, salterà la trasferta contro la Fiorentina. Era diffidato.

60' - Palladino protesta dalla panchina con il quarto uomo per un fallo fischiato a Gagliardini: Rapuano estrae il cartellino rosso.

68' - Mota punta e salta Darmian, finendo poi a terra dopo il contatto lieve tra il piede sinistro di Darmian (che con la punta tocca prima il pallone) e il destro dell'attaccante del Monza: il tocco è leggero ma c'è, Rapuano non ha dubbi e fischia il calcio di rigore per il Monza. Pessina spiazza Sommer e festeggia il gol.

70' - Dimarco gioca il pallone di prima intenzione e incassa il pestone in ritardo di Birindelli: Rapuano concede un vantaggio che non si concretizza, quindi stoppa l'azione e ammonisce correttamente il terzino del Monza. Era diffidato, salterà la trasferta di Empoli.

77' - Caldirola viene sgambettato da Pavard a centrocampo, in una zona non pericolosa del campo: il difensore dell'Inter viene ammonito con eccessiva severità.

83' - Darmian verticalizza per Frattesi, che si mette intelligentemente tra palla e avversario e incassa la spinta da dietro di Akpa Akpro: Rapuano fischia calcio di rigore per l'Inter. Dal dischetto stavolta è Lautaro a colpire.