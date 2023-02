Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League, è stata affidata all'arbitro Jovanovic, con Stojkovic e Mihajlovic assistenti e Simonic quarto ufficiale. Dankert e Fritz in sala VAR. Non impeccabile il fischietto serbo, che si perde un rigore per l'Inter e non solo. Ma vediamo gli episodi da moviola nel dettaglio.

Primo tempo

13' - Marcano strattona da tergo Lautaro, ma l'azione prosegue per il vantaggio: manca il giallo al difensore del Porto una volta esaurito l'affondo nerazzurro.

28' e 35' - Inizia lo show di Otavio, che prima chiede un giallo (inesistente) per Mkhitaryan e poi, da terra, cerca Lautaro con una leggera gomitata a gioco fermo: Jovanovic prende nota ma non sanziona l'attaccante di Conceiçao.

38' - Otavio prova a scippare la sfera a Bastoni, ma commette un fallo evidente: Acerbi salva sulla linea sul diagonale di Galeno, ma il gioco è fermo. E Otavio protesta in maniera veemente...

39' - Azione pericolosa dell'Inter che entra in area dalla desta con Darmian: l'esterno nerazzurro anticipa Galeno che lo colpisce a palla scaricata. Scarpata evidente che Jovonovic non segnala. L'Inter getta la palla fuori con il 36 nerazzurro a terra in area portoghese, ma dal VAR non arrivano segnalazioni: si gioca. Il rigore era lampante, grosso errore della squadra arbitrale.

40' - Il Porto non restituisce il pallone e Otavio s'invola verso l'area avversaria scatenando l'ira dei padroni di casa. Oltre al gesto antisportivo, c'era anche un altro pallone in campo (in mano a Onana) e, infatti, Jovanovic stoppa tutto. Giallo per Otavio e Dimarco che avevano avuto un contatto ravvicinato.