È Joao Pinheiro l'arbitro designato per dirigere Inter-Lipsia, match valido per la quinta giornata della fase a girone unico della Champions League. Il fischietto portoghese ha come assistenti Luciano Maia e Bruno Jesus, mentre il quarto uomo è Joao Gonçalves. In sala VAR c'è Tiago Martins, coadiuvato da Alejandro Hernandez. Il direttore di gara tiene in mano la partita affidandosi ai richiami verbali e ai cartellini gialli: corretti tutti quelli estratti dal taschino durante i 90'. Chiamata molto al limite nel fallo fischiato a Thuram in occasione del 2-0 annullato a Mkhitaryan.

11' - Pavard perde ingenuamente palla sul pressing di Openda e lo mette giù con una trattenuta: giallo giusto per il difensore dell'Inter.

16' - Pavard reclama un calcio di rigore per un presunto tocco di mano in area di Haidara. Pinheiro lascia correre e il VAR conferma la decisione di campo: il centrocampista del Lipsia impatta il pallone prima con la gamba e poi con il braccio.

27' - L'Inter sblocca la gara sugli sviluppi di un calcio di punizione: Dimarco mette in mezzo una palla tagliata, De Vrij la spizza e Lukeba la devia sfortunatamente in rete. Il gol viene convalidato dopo un breve silent check tra Pinheiro e la sala VAR per verificare l'ultimo tocco ed eventuali posizioni di fuorigioco.

33' - Bastoni allarga la gamba sinistra e stende Openda che era scappato via nella trequarti campo: ammonizione corretta per l'interista.

35' - Taremi scava il pallone e scavalca Baumgartner, che lo atterra con una scivolata in ritardo: cartellino giallo giusto anche per il giocatore del Lipsia.

42' - Dumfries punta Lukeba ingaggando il duello fisico che lo fa poi terminare a terra nell'area di rigore del Lipsia. L'olandese chiede un penalty, Pinheiro fischia con sicurezza fallo in attacco: punito, probabilmente, il movimento del braccio dell'interista all'inizio dello scontro.

64' - Zielinski calcia al volo di prima intenzione verso la porta e colpisce il braccio destro di Taremi, che però è attaccato al corpo: Pinheiro fischia calcio di punizione a favore del Lipsia, ma si poteva lasciar andare avanti l'azione.

70' - Rose si infuria con il quarto uomo perché chiede di effettuare la sostituzione dopo l'infortunio di Ouedraogo: Pinheiro fa terminare l'azione e poi lo ammonisce per proteste eccessive.

84' - Thuram sfrutta la sponda di Dumfries e scappa via a Lukeba, che ne blocca la ripartenza con un fallo tattico: corretto il giallo per il difensore del Lipsia.

91' - Thuram soffia palla a Lukeba in zona pericolosa e la serve a Mkhitaryan, che la appoggia in rete per il 2-0: Pinheiro fischia fallo del francese, che però non sembra commettere nessuna irregolarità, e annulla la rete. Entrambi i giocatori sbracciano e si trattengono a vicenda: la chiamata è molto al limite, restano tanti dubbi sulla decisione finale.

