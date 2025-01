Il direttore di gara di Inter-Empoli è Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Damiano Di Iorio di Vco e Andrea Zingarelli di Siena sono gli assistenti; Paride Tremolada di Monza il IV uomo; Marco Guida di Torre Annunziata il Var e Aleandro Di Paolo di Avezzano l’Avar. Diverse le imprecisioni dell'arbitro Feliciani, che nel primo tempo fa correre molto mettendo poche volte mano al fischietto. Due errori abbastanza gravi: i falli di Maleh e Cacace su Taremi nel giro di un minuto. Nella ripresa lo sviluppo del gioco scorre via in modo più liscio, anche se qualche decisione di Feliciani resta incomprensibile, come il mancato fischio sulla spinta di Gyasi su Lautaro.

Di seguito gli episodi più rilevanti da moviola:

8' Ismajli rischia, andando a contatto con Lautaro, anche se la palla la colpisce Grassi anticipatamente. Non ci sono, però, gli estremi per il rigore.

11' Maleh atterra Taremi diretto in campo aperto: ci poteva stare il cartellino giallo.

13' Ismajli commette un'entrata in ritardo su Pavard: giusto assegnare la punizione ai nerazzurri.

15' Silent check del VAR per una leggerissima spinta su Lautaro. Ma non c'erano gli estremi per il rigore.

20' Gyasi interviene duramente su Dimarco: Feliciani sbaglia a non decretare la punizione per l'Inter da posizione defilata. Il contatto tra i piedi era evidente.

29' Scontro aereo tra Pavard e Colombo. Ancora una volta Feliciani lascia correre, ma c'era fallo dell'attaccante dell'Empoli.

33' Ennesimo errore di un primo tempo davvero con troppe imprecisioni del direttore di gara: Maleh è in netto ritardo su Taremi, nessun fischio e toscani che ripartono in contropiede andando al tiro con Pezzella.

34' Non passa nemmeno un minuto e Feliciani soprassiede a un contatto al limite tra Cacace e Taremi. Resta qualche dubbio.

43' Asllani penetra in area con una serpentina: lieve contatto con il piede di De Sciglio, ma non è sufficiente per fischiare il penalty.

62' Ammonito D'Aversa per eccessive proteste nei confronti dell'arbitro Feliciani.

68' Altro duello aereo con protagonista Colombo (in netto ritardo): a farne le spese è Carlos Augusto. Ma l'arbitro non fischia il fallo, sbagliando ancora.

74' Entrata ruvida di Henderson su Asllani: corretto assegnare la punizione, anche se il centrocampista dei toscani aveva toccato anche il pallone.

76' La spinta di Gyasi su Lautaro Martinez è evidente, ma Feliciani non mette mano al fischietto: un altro errore.

86' Fischiato fallo a Colombo dopo un contrasto con Darmian. Per il metro utilizzato un fischio oggettivamente inopportuno.