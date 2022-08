Per dirigere la sfida di San Siro tra Inter e Cremonese, gara valevole per la quarta giornata di Serie A, l'AIA ha deciso d'impiegare il fischietto Francesco Fourneau. Gli assistenti sono Del Giovane e Yoshikawa, il quarto uomo è Manganiello, mentre al VAR c'è Irrati con Valeriani AVAR. Il primo tempo è tutto sommato semplice, qualche contatto sugli esterni nel duello Dumfries-Quagliata e interventi che puntualizzano i primi 45' corretti tra le due formazioni. Anche nella ripresa la situazione è sotto il controllo del direttore di gara, che estrae i cartellini puntualmente. Il quarto d'ora finale scorre via con molti contrasti regolari e dunque pochi fischi.

Di seguito gli episodi più rilevanti da segnalare nel corso dell'incontro:

1' - Entra completamente in ritardo Bianchetti, colpendo il piede destro di Correa. Il difensore grigiorosso rischia di finire sul taccuino dei cattivi.

5' - Ascacibar sale alto in pressione su Barella appena fuori dall'area nerazzurra, commettendo però un'irregolarità con una trattenuta.

12' - Regolare il gol di Correa: nel momento in cui Dzeko carica il destro, c'è Aiwu a tenere in posizione regolare l'argentino.

17' - Allarga le braccia Quagliata nel duello fisico con Dumfries: Fourneau dà ragione al difensore di Alvini, facendo proseguire. Poteva starci il fischio.