È Daniele Chiffi l'arbitro designato per dirigere Inter-Atalanta, match valido per la semifinale di EA Sports Supercup 2025. Il fischietto di Padova ha come assistenti Dario Cecconi e Khaled Bahri con Luca Zufferli nelle vesti di quarto uomo. Al VAR c'è Rosario Abisso, coadiuvato da Francesco Meraviglia. Direzione di gara 'permissiva' quella di Chiffi che lascia correre per non spezzare il ritmo della partita, senza lasciare impuniti gli episodi degni di nota. Il fischietto di Padova ammonisce pochissimo, solo due i gialli sventolati, e macchia la sua prestazione con un'unica grande svista: il corner concesso all'Inter dal quale nasce il primo gol. Corretta invece la lettura sul tocco Ruggeri-Dumfries, il rigore a favore dell'olandese sarebbe stato probabilmente eccessivo, impunibile invece la 'svista' sulla posizione di offside che rende di fatto irregolare la rete di Ederson, annullata giustamente dal VAR.

3' - Ruggeri ferma fallosamente Bisseck. Giusta la lettura di Chiffi che comprensibilmente non estrae il giallo, tenendo conto dei minuti di gara.

9' - Fallo di Kolasinac su Thuram: il direttore di gara fischia giustamente punizione a favore della squadra di Inzaghi.

18' - Altro fallo correttamente letto e giudicato dal direttore di gara: De Roon travolge Calhanoglu colpendolo sulla schiena. Giusta punizione a favore dell'Inter.

24' - Mkhitaryan riceve un colpo involontario in testa, Chiffi si è limitato a fermare il gioco perché l'armeno era rimasto a terra, ma non fischia punizione alcuna.

25' - Barella si lamenta perché il suo tentativo di cross viene fermato da Ruggeri con il braccio leggermente largo. Chiffi non interviene ma poi sanziona un mani di Bastoni che protesta.

28' - Brutto pestone di Scalvini su Barella. Il fischietto di Padova ammonisce il difensore atalantino. Ammonizione forse un po' abbondante, anche se Barella allontana il pallone prima di ricevere il colpo dall'accorrente avversario lo scontro non appare così cattivo.

43' - Ruggeri tocca il pallone ma poi sbilanciandosi atterra, colpendolo leggermente sul piede, Dumfries in area di rigore. Chiffi vede tutto e giudica il contatto regolare. Il VAR non può intervenire poiché decisione da campo. L'interista era praticamente davanti a Carnesecchi ma vedendo la dinamica dell’azione e le modalità d’impatto, la decisione del direttore di gara appare legittima.

49' - Gol di Dumfries: forse unica sbavatura di serata di Chiffi. Il corner dal quale arriva il gol nasce da un corner erroneamente concesso ai nerazzurri, dopo l'anticipo di Hien su Bisseck è il difensore nerazzurro a toccare per ultimo. Corrette le proteste dell'atalantino che non viene però ascoltato dal direttore di gara. Corretta invece la lettura della coppia Abisso-Meraviglia sulla presunta spinta (effettivamente presente ma mai tale da poter essere definita fallosa) dell'olandese su Scalvini che però accentua oltremodo la caduta. Il VAR sconfessa le recriminazioni orobiche e certifica la rete.

72' - Gol Atalanta, annullato correttamente. Dopo alcuni minuti di revisione viene giudicata punibile la posizione di De Keteleare che entra nella carambola che porta alla rete toccando per Ederson dopo essere rientrato dal fuorigioco. Lettura del VAR corretta, incolpevole Chiffi: quasi impossibile notare il millimetrico fuorigioco a occhio nudo.

88' - Giusta la seconda ammonizione della gara ai danni di Carlos Augusto, intervenuto in ritardo su Palestra. Chiffi molto deciso nel mostrare il giallo al brasiliano che non fa una grinza.

