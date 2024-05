Per Frosinone-Inter, terzultimo atto del campionato di Serie A 2023/24, il designatore arbitrale ha scelto Antonio Giua della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Di Gioia. Prontera nel ruolo di quarto uomo, mentre per la VAR è stato scelto Daniele Paterna con Doveri in qualità di vice. Nel complesso prestazione positiva dell'arbitro e dei suoi collaboratori, con il VAR che ha confermato tutte le decisioni prese in diretta sul campo.

Ecco di seguito gli episodi da moviola più significativi.

14' - Proteste dei padroni di casa per un intervento al limite dell'area su Soulé. Giua lascia correre e fa bene perché Carlos Augusto interviene nettamente sul pallone.

19' - L'Inter passa con Frattesi, che devia in porta in modo acrobatico un cross da sinistra di Thuram. La rete viene sottoposta a check per assicurarsi che il centrocampista non abbia toccato il pallone con la mano e dopo la visione delle immagini viene confermata, perché il tocco è con il ginocchio.coscia sinistri.

24' - Dubbi su un intervento energico di Okoli su Thuram che lo aveva puntato in velocità sulla sinistra. L'arbitro lascia correre e il francese, incredulo, si limita a un sorriso amaro.

41' - Clamorosa traversa di Cheddira che calcia in modo violento dal cuore dell'area di rigore e non gode di buona sorte. L'azione prosegue ma se il pallone fosse entrato probabilmente la posizione dell'attaccante sarebbe stato oggetto di valutazione del VAR perché nel momento del passaggio la sua gamba sembrava leggermente davanti rispetto all'ultimo difensore.

43' - Proteste di Di Francesco che chiede l'ammonizione di Barella per una trattenuta su Soulé nella metà campo ciociara. Intervento che poteva essere soggetto a sanzione, ma per Giua basta il semplice fischio.

50' - Brescianini protesta per un contrasto subito in area da Carlos Augusto, Giua lascia correre e fa bene: non c'è alcuna irregolarità da parte del brasiliano.

60' - Tutto regolare nel raddoppio dell'Inter: sia Frattesi che riceve da Barella, sia Arnautovic che riceve da Frattesi sono in posizione buona e dopo una rapida valutazione del VAR il direttore di gara conferma la prima sensazione dal campo di Scatragli, che tiene bassa la bandierina.

84' - Thuram si invola tutto solo verso la porta di Cerofolini e segna il quinto gol. Non può essere fuorigioco perché sul rimpallo di Lautaro il francese parte dalla propria metà campo.