Si è parlato ieri dell'inserimento all'ultima curva del West Ham per Lazar Samardzic, che potrebbe inserirsi nelle pieghe delle difficoltà della trattativa con l'Inter per piazzare il blitz grazie ai soldi dell'eventuale cessione di Lucas Paquetà al Manchester City. Ma per il momento, gli Hammers sembrano intenzionati a tenersi il brasiliano ex Milan perché, a detta del manager David Moyes, la proposta presentata dai campioni d'Europa non è soddisfacente: "L'offerta del City non era neanche lontanamente vicina a quello che vogliamo.

Quale somma ci aspettiamo? Devo respingere questa domanda perché non so quale sarà il risultato", ha dichiarato prima della gara contro il Bournemouth.