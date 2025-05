A due giorni dalla semifinale di Champions League che ha visto l'Inter diventare la prima finalista di Champions League, lo storico dirigente di Barcellona e Milan, Ariedo Braida ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss, dove ha commentato l'entusiasmante partita di San Siro di martedì scorso che ha inevitabilmente fatto sprecare molte energie alla squadra di Simone Inzaghi: "Inter-Barcellona è stata una partita molto dispendiosa e le energie a fine stagione non abbondano. Però una vittoria di questo tipo ti dà quell’energia mentale che serve per proseguire al meglio" ha detto in ottica campionato, avvisando il Napoli per la lotta scudetto.

Infine due battute su Lamine Yamal, fenomeno messosi in mostra anche ieri a San Siro, pur senza entrare nel tabellino:

"Yamal a Berlusconi sarebbe piaciuto molto, lui si innamorava di giocatori del genere. Per chi ama il calcio Yamal è l’espressione massima di tecnica, velocità ed intelligenza calcistica. Ha la magia, è un brillante puro, rarissimo".

