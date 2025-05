Dopo aver affrontato un Barcellona giovanissimo, contro il Paris Saint-Germain, in finale di Champions League, la differenza tra l'Inter e la futura avversaria sarà (in termini di età) ancora più netta. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, il PSG è la squadra mediamente più giovane tra quelle arrivate agli ottavi (23,6 anni), mentre i nerazzurri sono quella più vecchia (29,3). Quattro delle prime cinque formazioni più "anziane" nel torneo sono dell'Inter con il primato di 31,1 anni di media firmato col Bayern Monaco in Baviera.

C'è grande differenza, però, anche in termini di ingaggi. L'Inter ha un monte ingaggi da 141 milioni di euro, il PSG arriva a 221. Solo il Real Madrid supera per fatturato il PSG, tra chi è arrivato ai quarti: 807,9 milioni per i francesi, contro i 359,2 dei nerazzurri. Dembelé è il più pagato al PSG con 18 milioni lordi e supera i 16,6 di Lautaro Martinez, ma il secondo nerazzurro (Barella a 12) è indietro rispetto a Marquinhos, Hakimi, Lucas Hernandez, Kvaratskhelia e Donnarumma.

Tecnicamente, invece, la differenza la stanno facendo i 25 gol di Dembelé nel solo anno solare 2025 e l'approdo a gennaio di Kvaratskhelia. Rispetto al Barcellona, il PSG ha certamente maggiore equilibrio, tanto che in Champions ha subito solo quattro gol in più dei nerazzurri (15 a 11) e ne ha segnati 11 in più, anche se 10 di questi al Brest. I campioni di Francia hanno anche un altro vantaggio: il loro campionato lo hanno già vinto, potranno concentrarsi esclusivamente sulla gara del 31 maggio.