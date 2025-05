Dopo aver superato il secondo turno della Lega A delle qualificazioni in Croazia, chiudendo il Gruppo A1 al primo posto a punteggio pieno con annessa qualificazione al Mondiale, la Nazionale italiana Under 17 si radunerà dal 12 al 16 maggio a Coverciano in vista della fase finale dell'Europeo di categoria, in programma dal 19 maggio al 1° giugno in Albania. Per l'occasione, il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 28 calciatori, tutti nati nel 2008, tranne due nati nel 2009: il difensore della Sampdoria, Karim Diop, e l'attaccante del Pescara, Antonio Arena.

Gli Azzurrini si ritroveranno lunedì 12 maggio al Centro Tecnico Federale e, dopo aver sostenuto sei sedute di allenamento in quattro giorni, disputeranno un’amichevole a ranghi contrapposti giovedì 15 maggio (ore 10.30). Al termine della partita verrà diramata la lista dei 20 selezionati che prenderanno parte all'atto conclusivo del torneo continentale.

L'ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Alessandro Longoni (Milan), Andrea Maran (Modena), Sebastiano Nava (Juventus);

Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Boah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Udinese), Karim Diop (Sampdoria), Laurence Adam Giani (Stoke City), Dauda Amihere (West Bromwich Albion), Jean Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Davide Pavesi (Cremonese), Alessandro Perrotti (Fiorentina);

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Christian Comotto (Milan), Simone Lontani (Milan), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincendo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Antonio Arena (Pescara), Oliver Blini (Empoli), Vincenzo Damiano (Atalanta), Giuseppe Forte (Sampdoria), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Fabio Polinari (Lazio), Edoardo Zanaga (Empoli).