Sarà derby inglese in finale di Europa League: il 21 maggio, al San Mames di Bilbao, hanno prenotato un posto il Tottenham e il Manchester United. Dopo il 3-1 di Londra, gli Spurs battono il Bodo/Glimt anche nella semifinale di ritorno con un secco 2-0 firmato da Solanke e Porro che vale la qualificazione. All'Old Trafford, invece, i Red Devils schiacciano 4-1 l'Athletic Bilbao (dopo il 3-0 dell'andata): gli spagnoli provano la pazza rimonta e passano in vantaggio con Jauregizar prima di essere investiti dal poker dei padroni di casa, aperto e chiuso da Mount e inframmezzato dalle reti di Casemiro e Hojlund. Appuntamento tra due settimane, quando in Spagna scoccherà l'ora di una finale che parlerà inglese.